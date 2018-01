Rydding langs Rv. 13

Det er brukt ein million kroner til utsiktsrydding langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Det melder nasjonaleturistveger.no. I over eit halvt år har eit arbeidslag trimma vegkantane frå Byttevatnet til Holmen. Her har dei fjerna fjellbjørk og gran for å betre opplevinga av køyreturen, men og for å gjere den tryggare.