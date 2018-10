Rv. 15 er open

Det er no mogleg å køyre over Strynefjellet mellom Nordfjord Gudbrandsdalen, etter at riksveg 15 opna. Det betyr også at ekspressbussen går som normalt til og frå Oslo. Vegen er framleis stengt mellom Rustevegen og Vågåmo, men der er det lokal omkøyring.