Laurdag melde NRK at ein mann i 50-åra var arrestert på Mallorca etter ei alvorleg hending på russetur.

Tysdag vart det kjent at mannen er sikta for valdtekt av ei norsk russejente i Magaluf. Mannen var med som følgje for ungdommane. Tysdag vart mannen sleppt fri mot kausjon på 9 000 euro.

I dag fekk russejenta oppnemt advokat Anette Stegegjerdet Norberg som bistandsadvokat. Ho har løpande dialog med russejenta.

– Den fornærma er ei 18 år gammal jente som prøver å handtere livet sitt etter det som har skjedd, medan saka er under etterforsking, seier Stegegjerdet Norberg.

Ho ønsker ikkje komme inn på tilstanden hennar.

Lite informasjon

Stegegjerdet Norberg seier jenta finn det krevjande å få ut informasjon om korleis det går med etterforskinga i Spania.

– Ho oppfattar norsk politi som avventande. Dette gjer at ho må lese oppdateringar i saka si via media, og det er uheldig i situasjonen som ho er i, seier Stegegjerdet Norberg.

Mannen vart arrestert torsdag i førre veke, etter at spansk politi sikta han for valdtekt. Norsk politi har ikkje blitt kontakta om hendinga, og tysdag måtte Kripos be om opplysningar i saka via Interpol.

– Vi kan ikkje føreta oss noko før vi har ein formell førespurnad i saka, har regionlensmannen i det aktuelle området uttalt til NRK Sogn og Fjordane.

Medietrykk

I ein uttale som jenta er blitt samd med bistandsadvokaten om å gje ut, seier jenta seg takknemleg for at Sogn og Fjordane tingrett har oppnemt bistand for henne.

Den unge kvinna har fram til onsdag ikkje fått bistand korkje i Spania eller i Noreg, som er nesten ei veke utan bistand etter at overgrepet skal ha skjedd.

– Det har vore eit stort medietrykk generelt i saka. Jenta reagerer på at enkelte media har teke kontakt med meir eller mindre tilfeldige ungdommar i reisefølget hennar for å få informasjon om saka og om ho som fornærma.

– Vi meiner at det gjer situasjonen vanskelegare for alle involverte, seier Stegegjerdet Norberg.

Må besinne seg

Rykteflaumen er stor i kommunane dei involverte bur i. Lensmannen i kommunen der den sikta er heimehøyrande ber folk om å besinne seg.

– No må ting bli tekne i rett rekkjefølge. Vi må ha respekt for at det går føre seg ei etterforsking i Spania, seier lensmannen.

Han stadfestar at han har vore i kontakt med den sikta mannen.

– Dette er ein kraftig belastning for han og familien. Og når folk snakkar over seg utan å vite, så blir det ikkje noko enklare for nokon part, seier lensmannen.

NRK har prøvd å kome i kontakt med sikta i saka, utan å lukkast hittil.