Russ kan bli vist bort

Politiet har fått fleire meldingar om støy frå russen på Festplassen i Førde, skriv Firda. Lensmann Dag Fiske seier kraftige anlegg gjer det vanskeleg for russen å halde kontroll over lydnivået. Eitt av køyretøya til russen har allereie fått ei åtvaring for å spele høg musikk. Politiet skal møte russestyret i dag for å drøfte problemet.