Ruskevêret stengjer nesten alt av fjellovergangar

Klokka 5.30 melde Statens vegvesen at dei måtte innføre kolonnekøyring på E16 over Filefjell. Vegvesenet meldte då om kraftig snø og liten storm. Dette er rekna som den tryggaste fjellovergangen i Sør-Norge.

Ifølgje Vegtrafikksentralen vil det vere utfordringar på fjellovergangane i fleire timar enno.

Rett over klokka 6.30 har vêret blitt for ille også på riksveg 15 over Strynefjellet.

– Vi fekk akkurat melding om at det er innført kolonnekøyring på Strynefjellet. Her kan overgangen blir stengt på kort varsel, seier trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen i Bergen klokka 0645.

Slik er stoda på fjellovergangane i Sør-Norge torsdag morgon klokka 0950:

E6 Dovrefjell – Opna klokka 06 etter å ha vore stengd på grunn av uvêr. Snø- og isdekke, fare for glatte parti og vanskelege køyreforhold enkelte stader.

E134 Haukelifjell – Stengt på grunn av snøras.

Riksveg 7 Hardangervidda – Stengt på grunn av uvêr.

Riksveg 9 Hovden-Haukeli – Stengt på grunn av snøras.

E16 Filefjell – Kolonnekøyring for alle køyretøy på grunn av uvêr.

Riksveg 13 Vikafjellet – Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering om eventuell opning klokka 10.

Riksveg 15 Strynefjellet – Kolonnekøyring på grunn av uvêr. Kan bli stengt på kort varsel.

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet – Kolonnekøyring frå klokka 0930

Fylkesveg 50 Hol-Aurland – Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering klokka 09.

Fylkesveg 53 Årdal-Tyin – Stengt på grunn av uvêr.

Ventar at ting skal roe seg

I løpet av onsdag kveld og natt til torsdag har det vore både sterk vind og nedbør. Ifølgje vêrprognosane i morgontimane er det ifølgje Vegvesenet no venta mindre nedbør dei neste timane.

– Ut frå vêrmeldingane ser det ut til at det vil vere sterk vind også utover føremiddagen. Det er vinden som er verst, sa operatør Hanne Nordheim ved Vegtrafikksentralen i Bergen klokka 05.30 torsdag morgon.

Eit hissig lågtrykk har sidan i går skapt problem for reisande fleire stader på Vestlandet og i fjellet i Sør-Norge. Vegar har blitt stengde av ras, fjellovergangar har måtte stenge og ferjesamband har måtte innstille på grunn av kraftig vind.

Meteorologen varsla om full storm i vest og i fjellet, og om vindkast innover land på opp til 35 meter i sekundet.

Fleire ferjesamband var onsdag kveld stengd på grunn av ruskevêret. Klokka 7 torsdag morgon skal ferjetrafikken på Vestlandet gå som normalt.

Ifølgje Hove tyder vêrmeldingane på at det blir betring utover ettermiddagen og kvelden.

– Vi ventar at ting skal roe seg utover dagen. Så seint på ettermiddagen og kveld, så håpar vi at vegane byrjar opne att, seier Hove like før klokka 07.

Fleire snøras

– Det har gått eit snøras på E134 aust for Haukelitunnelen, og difor er vegen over Haukelifjell stengd. Det same har skjedd på riksveg 9 mellom Hovden og Haukeli, seier trafikkoperatør Gøran Røsaker hos Vegtrafikksentralen.

Her vil Vegvesenet og entreprenøren gjere vurderingar når det blir lyst, får NRK opplyst ved Vegtrafikksentralen.

NVE varsla i går at dei ventar store snøskred i Sør-Norge dei neste dagane. Faregraden har vore stigande. Natt til torsdag går faregraden over frå betydeleg til stor på Vestlandet.

– Folk bør velje Filefjell

Folk som skal mellom Austlandet og Vestlandet i morgontimane og utover dagen torsdag bør velje Filefjell. Det er rådet frå Marienne Hove ved Vegtrafikksentralen.

– Det er veldig sjeldan den fjellovergangen blir stengd.

Dei som skal ut på fjellovergangane bør også vere budde på venting.

– Køyr forsiktig. Kjem du i kolonne er det viktig at du har med deg godt med klede, du må ha godt med drivstoff på tanken og rekne med at det vil ta tid, seier Hove.

Kom seg akkurat over fjellet

Langtransportsjåfør Kjell Ove Bråstad frå Sunnfjord i Sogn og Fjordane er ein av dei som har blitt hefta av ruskevêret i fjellet i natt. Han var på veg frå Gol mot Førde, då han måtte snu like før han kom opp til Hemsedalsfjellet.

– Fjellovergangen stengde eit kvarter før eg kom dit. Så då måtte eg ta turen tilbake og over Golsfjellet, for å prøve meg over Filefjell.

E16 over Filefjell var framleis open for fri ferdsle då han kom dit grytidleg torsdag morgon, men då han var komen over fjellet såg han brøytemannskapet på Borlaug i Lærdal late att bommen bak han. Klokka 05.30 vart det innført kolonnekøyring på grunn av vanskelege køyreforhold.

– Eg har hatt både uflaks og flaks med stengingar i natt. Forholda på Filefjell var ikkje så ille synest eg, men det er nok ein del verre for personbilar som sit lågare og ikkje får så god sikt, seier yrkessjåføren som køyrer for Transferd.

Snøras stengjer fleire lokalvegar

I Sogn og Fjordane er fleire lokalvegar stengde på grunn av ras.

Litt før klokka 08 melder Statens vegvesen at fylkesveg 331 i Sørheimsdalen på strekninga Urnes- Skjolden er stengt på grunn av snøras.

Fylkesveg 152 ved Alstokka i Balestrand er framleis stengt på grunn av snøras. Vegen har vore stengd sidan onsdag morgon, og det blir gjort ei ny vurdering om opning klokka 10 i dag. I Balestrand er også riksveg 13 ved Ytre Torsnes stengd på grunn av snøras. Her melder Vegvesenet at dei også vil vurdere opning klokka 10.

Også lenger aust i fylket, på fylkesveg 337 på strekninga Hafslo-Veitastrond, er vegen stengd på grunn av snøras og fare for ras ved Veitastrond. Her blir det ny vurdering om opning klokka 10 i dag.