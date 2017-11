Ruskevêr på fleire av fjella

Det er så stygt vêr i morgontimane at det er stengt på fleire av fjellovergangane i Sogn og Fjordane. På fylkesveg 13 over Gaularfjellet og fylkesveg 55 Sognefjellet er det så stygt at vegane er stengde. På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet blir det anbefalt at store køyretøy brukar kjetting. Like over klokka 07 opna riksveg 13 over Vikafjellet for fri ferdsle, etter at det der har vore kolonnekøyring.