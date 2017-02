Rus og høg fart

Ein bilførar var i ettermiddag stogga for å ha køyrt i 101 kilometer i timen i 80-sona ved Ålhus i Jølster. Det vart i alt skrive ut fem forenkla førelegg for høg fart. UP stogga i tillegg ein mann i 20-åra for køyring i rusa tilstand. Førarkortet er kverrsett.