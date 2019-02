Røykutvikling i bustadhus

Brannvesenet har rykt ut til røykutvikling i eit bustadhus på Ålhus i Jølster. Politiet er også framme på staden. Alarmsentralen opplyser at dei som bur i huset kome seg ut og at det så langt ser ut til at brannen ikkje skal utvikle seg til noko større.