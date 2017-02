Saka vert oppdatert.

– Han kan ha kome seg forbi politisperringane. Båtevika der eg bur ligg sju kilometer frå Vangsnes, seier Arne Morten Sætevik, som fekk kleda sine stole i løpet av natta.

NRK har ikkje lukkast å kome i kontakt med politiet i høve til dei nye opplysningane.

Politiet melde at desse kleda var stole, og dei tilhøyrar Sætevik:

– Eg skulle på jobb og gjekk ut på trappa for å hente arbeidskleda på snora, og då var dei vekk. Både buksa, jakka og hua var vekke, seier han.

Politiet set opplysningane i samband med den rømde fangen, og ønsker tips i saka. I heile natt har politiet leita etter rømlingen, utan at dei har funne han. Politiet ser etter ein person som hadde mørke klede, mørk hudfarge og er 175 centimeter høg.

Området kleda er stole frå ligg midt mellom Vangsnes og Vik.

Låste døra

Naboar i området som NRK har snakka med melder om at det har vore ein kald trekk og minusgrader på Vangsnes i heile natt. Per Jørgen Øygarden bur på Vangsnes og har merka godt at politiet har leita i natt.

– Vi har sett aktivt politi i området. Då kona mi var på køyretur i går kveld vart ho stoppa. Dei sjekka både om det var nokon i bilen og gav beskjed om at ho måtte vera varsam, seier han.

– Har du følt deg utrygg?

– Nei, men vi har tatt litt ekstra forholdsreglar, spesielt med tanke på låsing av dører og slikt, seier han.

Vitne fortel til NRK Sogn og Fjordane at mannen sprang langsmed kaien bort til vegen som går opp til Fridtjov-statuen, Solvang camping og busetnaden på Vangsnes. Politiet har sett inn hundar i søket, i tillegg til store ressursar.