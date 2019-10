Røed signerte for Brann

E-fotballspelaren Åsmund Røed (18) frå Solund er klar for Brann. Det skriv Firda. Til klubben sine nettsider seier Røed at det er surrealistisk. – Det er ein draum å signere for Brann, seier 18-åringen. Bergensklubben enda på sølvplass førre sesong.