Rnkovic-dobbel sikra årets første siger til Arendal

Petar Rnkovic spelte hovudrolla for Arendal i første omgang. Alt etter åtte minutt var han på plass i feltet og sende heimelaget i leiinga.

Og ti minutt før pausen var 38-åringen frampå igjen og nok ein gong etter eit frispark. Ballen vart slått opp i feltet på Tobias Olsvik som fekk heada ballen inn att i feltet til Rnkovic som fekk ei enkel oppgåve med å sende ballen i mål.

MÅLSCORAR: Petar Rnkovic scora begge måla i kampen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Men trass i at Arendal gjekk til pause i 2–0 leiinga var det Florø som hadde ballen mest i første omgang. Vertane Arendal var særs effektive på dei sjansane dei klarte å skapa.

Fem minutt ut i andre omgang reduserte Stefan Aase for Florø, men scoringa vart annullert for offside. Resten av omgangen var jamspelt og i sluttminutta kom Rnkovic nære si tredje scoring for kampen då han kom aleine gjennom med keeper, men Nicklas Frenderup varta opp med ei kjemperedning.

Før kampen stod ingen av laga med siger i årets førstedivisjon. Florø på si side hadde heller ikkje tapt og stod med tre strake uavgjortkampar medan Arendal hadde tapt sine tre første.