Riksveg 55 opna for manuell dirigering forbi rasstaden

– Eit tre har velta og teke med seg steinblokker frå ei ur nedover fjellsida. Geologen opplyser at det er meir lausmassar i fjellsida, fortel NRK sin fotograf på staden, Torben Stedje.

Det ligg eit tre og fleire større steinblokker i vegbana, like ved inngangen til Stedjebergtunnelen. Den eine steinblokka er ein og ein halv meter høg.

HER KOM RASET: Steinblokkene fann veg ned fjellsida og rasa ut i vegbana like ved tunnelen. Foto: Torben Stedje / NRK

Politiet opplyser at ingen, verken bilar eller folk, blei treft av raset. Riksvegstrekninga mellom Leikanger og Sogndal er normalt ein av dei mest trafikkerte vegstrekningane i Sogn og Fjordane.

– Eg får beskjed om at dei no vil sjå om det går an å køyre via gamlevegen på utsida av tunnelen, men det er høgst usikkert, fortel fotograf Torben Stedje.

Statens vegvesen opplyser til NRK at det er førebels uvisst når vegen kan opne igjen. Politiet har ikkje fått melding om skadar verken på bilar eller folk som ein følgje av raset.

– Det har danna seg køar på Sogndal-sida av tunnelen, mange veljer å snu, opplyser Stedje.