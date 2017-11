Riksveg 5 opna igjen

Riksveg 5 ved Hornnes i Førde er opna for fri ferdsel igjen. To personbilar køyrde i kvarandre bakfrå like før kl 09 i dag. Førarane var åleine i bilane. Begge klaga over nakkesmerter og vart køyrde til legevakta for sjekk, opplyser politiet. Det er ikkje mistanke om ruskøyring.