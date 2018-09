Riksadvokaten kravde tiltale

Riksadvokaten har kravd ein sogning i 60-åra tiltalt for over 20 år gamle overgrep mot ein gut. Overgrepa skal ha funne stad både i eigen heim, men også på hyttetur. På det yngste var guten under ti år gamal då overgrepa fann stad. Sogn og Fjordane tingrett har sett av to dagar til saka når den kjem opp i midten av oktober.