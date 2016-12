Ribberennet vart redda i siste liten

Ein mild og blaut desember sette nesten stoppar for det tradisjonelle ribberennet arrangert av Førde IL i samarbeid med Sogndal IL.



Får då skitilhøva på Langeland i Førde er heller brune og grøne, har julehelga komme med eit godt påfyll i skiløypene i Sogndal.

Startskotet for rennet går klokka 18.30, og om du er råkjapp kan du melde deg på fram til klokka 16.30.

Av dei påmelde er skiløparar frå åtte år og opp til og med seniorklasse.

– Vi er veldig nøgde med at vi klarer å avvikle Ribberennet med tanke på snøforholda som har vore i desember. Rennet vart først avlyst, så vedtok vi veslejulaftan at vi heller sett det opp i Sogndal, fortel Yngve Thorsen som er sjef for Sogn og Fjordane skikrins.

Mange vil trimme juleflesket

Langrennsgruppa venta ikkje stor deltaking sidan rennet blir avvikla på ein vyrkedag midt i jula. Men det kan verke som om folk er klare for å komme seg opp av sofaen og ut i skiløypa.

– Til no har vi 85 påmelde fortel Thorsen.

Han er mest oppteken av at dei får i gang konkurransesesongen for dei unge skiløparane.

– Helst skulle dei vore i gang allereie. Generelt sett er det viktig at vi kjem i gang med konkurransesesongen lokalt, slik at dei litt eldre som satsar får moglegheita til å begynne og konkurrere kring juletider.

Ikkje første gong det er flytt

Førjulstida er ikkje alltid kvit, og det merkar arrangørane av Ribberennet. Det er nemleg ikkje fyrste gong dei har sett seg nøydd til å flytte skirennet i jula.

– Også i fjor arrangerte vi i Sogndal. Den snøen som hadde komme på Langeland fram til 1. juledag hadde regna vekk til 2. juledag, fortel Yngve Thorsen.

Tidlegare renn:

Men i Sogndal har Urd kome med eit siste påfyll av det kvite, og Thorsen lovar trikkeskinner i traseane.

– Eg var sjølv i Sogndal og testa løypene måndag. Der er tilhøva veldig fine, og veldig godt preppa løyper, skryt han.