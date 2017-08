Rekordmange vel å gå dei bratte bakkane hit

SKÅLABU: Den nye turisthytta på Skåla i Loen stod ferdig i oktober 2016. Hytta ligg like ved det gamle ærverdige Skålatårnet på 1836 meter over havet, med utsikt innover Jostedalsbreen og ut mot Nordfjorden. Den 2. juli i år hadde hytta offisiell opning. Her er arbeidsgjengen som var med på å reise Skålabu.

Foto: Odd Helge Brugrand