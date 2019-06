Rekordår for Lærdal Grønt

Sommaren i fjor var rekordvarm og rekordtørr. Det gjorde 2018 til eit rekordår for Lærdal Grønt med over 3.000 tonn leverte produkt. Også ein omsetnad på 84,5 millionar kroner er rekord. – Med unntak av bringebær, så klaffa det meste. Til dømes var fjoråret det nest beste for morellane, konstaterer dagleg leiar Harald Blaaflat Mundal.