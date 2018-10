Rekordår for Flåm

Aldri før har det vore like mange cruisebåtpassasjerar innom kaia i Flåm som denne sesongen. Totalt har nærare 260.000 passasjerar kome og gått i løpet av dei åtte månadene sesongen varer. Auken samanlikna med førre året er på over 7000 passasjerar, og det meste av auken står månadene mai, september og oktober for. Dei 90 000 britane er, som i fjor, den desidert største gruppa av båtturistar som kjem til bygda, følgt av tyskarar, spanjolar og amerikanarar.