Rekordår for Coast seafood

Coast-konsernet selde sjømat for 4,3 milliardar i fjor og kunne bokføre eit overskot på over 100 millionar kroner, skriv Fjordenes Tidende. – Omsetningsveksten er på 8–10 millionar kroner frå 2016, og det betyr at vi kan seie at det er endå ein ny rekord, seier administrerande direktør Sverre Søraa.