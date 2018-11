Rekord for tekstilverksemd

Halvannan månad før året er omme, passerte tekstilverksemda Innvik AS omsetjingstala for fjoråret, skriv Fjordingen. Dagleg leiar Bjørn Aage Haugen seier målet i år er å omsetje møbelstoff for 65 millionar kroner, noko som er ein auke på 18 prosent i høve fjoråret.