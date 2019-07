Rekord for Jølster Maraton

Jølster Maraton, som gjekk av stabelen i dag, fekk ny deltakarrekord med over 450 løparar. – Det er moro å få betalt for arbeidet me legg ned, seier Johnny Solheimsnes frå hovudkomitéen.

Ole Edvard Bjørnstad, frå Nord Odal IL, hadde dagens raskaste tid på 2.53.51.