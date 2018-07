Reknar med nye ras

Folkevalde i Årdal er uroa over å vera vitne til fleire store ras på FV 53 mellom Årdalstangen og Naddvik og vil ha fortgang i rassikringstiltak. Det gjekk fram av ein interpellasjon til kommunestyret framført av Thomas Norheim Moen og Senterpartiet, skriv Sogn Avis. Ordførar Arild Ingar Lægreid opplyste at han vil ta initiativ til eit møte med Statens vegvesen og fylkeskommunen for å innhenta fakta og deretter arbeida med å få Finnsåstunnelen inn i planane til Fylkeskommunen.