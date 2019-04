Rekna på billegare tunnel

Det bli no arbeidd for finne billegare løysingar for tunnel gjennom Vikafjellet, skriv Sogn Avis. – Vi ser om delar kan realisert med redusert standard, seier Nils Magne Slinde i vegvesenet. Slik det ser ut no, er prisen på sjølve tunnelen på 2,8 milliardar kroner.