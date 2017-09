Reiselivsgigant: Turistskatt berre i turistmagnetar

SKEPTISK TIL TURISTSKATT: – Noreg er eit høgkostland, og endå høgare prisar vil dempa reiseaktiviteten. No har me ein gunstig kronekurs, men for ikkje mange år sidan var det heilt annleis, seier ordførar Noralv Distad (H) i turistkommunen Aurland.

Foto: Noralv Pedersen / NRK