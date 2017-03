Regjeringa blar opp 2,7 milliardar til verdas første skipstunnel

HAR TRUA: Leiar for prosjektgruppa, Randi Paulsen Humborstad, er glad for at tunnelen er fullfinansiert i NTP. – Det vitnar om at regjeringa vil byggje Stad skipstunnel. Sjølv om eg har nokre spørsmål så er vi glade og optimistar. Vi trur det løyser seg, seier ho.

Foto: Øystein Torheim