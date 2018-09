Redusert straff for vald

Gulating lagmannsrett har redusert fengselsstraffa med eit halvt år for ein valdsdømd mann i 50-åra frå Sogn. Mannen vart i Sogn og Fjordane tingrett dømd til fengsel i eitt år og åtte månader for grov vald og drapstruslar mot sin tidlegare sambuar, men meinte han fekk for lite strafferabatt for lang sakshandsamingstid og tilståinga. Lagmannsretten reduserte også erstatninga til kvinna frå 130.000 kroner, til 80.000 kroner.