Redusert framkomst på Sognefjellet

Det føregår ei bilberging på Sognefjellet, etter at ei campingvogn også her har mista eit hjul. Trafikkoperatør Jan Erikstad seier at slike hendingar har vore eit problem dei siste dagane. – Vi vil oppmode personar som køyrer med campingvogn over fjellovergangar om å ikkje køyre for hardt på bremsene, seier han.