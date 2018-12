Redusert Framkome på Vikafjellet

Eit vogntog har køyrt i grøfta ved Sendefossen på rv. 13 over Vikafjellet. Grunna bilberging er det difor redusert framkome på strekninga mellom Sendefossen og Hola. Store køyretøy kjem seg ikkje forbi staden. Ein entreprenør frå Statens vegvesen på veg for å hjelpe slik at alle kan passere.