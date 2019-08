Redningsaksjon på Sognefjellet

Det er sett i verk ein redningsaksjon på Sognefjellet etter at ein person har gått seg skårfast grunna tåke på Styggedalstind, 2300 meter over havet. Personen skal også ha fått mindre skader i foten. Han befinner seg i nærleiken av ein isbre. Mannskap frå Røde Kors er sendt inn i området for å hente ned personen.