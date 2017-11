Redaktør opprørt over manglande innsyn i barnevernsrapport

– Dette handlar om korleis denne barnevernstenesta er driven. Det er klart at det er i ålmenta si interesse å få innsyn i det, seier Fardal.

Barnevernet i Sogn er eit samarbeid mellom kommunane, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Luster. Dei har fått kritikk frå fleire hald, og difor valde kommunestyret i Sogndal å bestille ei utgreiing av arbeidet barnevernet har gjort.

Denne rapporten er klar, men både politikarar i kommunestyret og Sogn Avis har fått avslag på søknaden om å få sjå den.

– Eg meiner at det er heilt horribelt at vi ikkje får innsyn. At ikkje ein gong politikarane som har betalt for rapporten får innsyn, er veldig spesielt. Hadde eg vore lokalpolitikar hadde eg følt på mistillit frå kommuneleiinga, seier Fardal.

Uro i Sogn barnevern Ekspandér faktaboks Sogn barnevern er eit interkommunal samarbeid mellom kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal.

Sogndal er vertskommune.

Det har vore mykje uro knytt til arbeidsmiljøet, noko som gjorde at kommunestyret i Sogndal vedtok at det skulle gjennomførast ei ekstern gransking av arbeidsmiljøet. Vedtaket vart gjort vinteren 2017.

Arbeidsmiljøspesialistene AS fekk oppdraget om å gjennomføra granskinga.

Fylkesmannen har avdekka alvorlege lovbrot i Sogn barnevern.

Veit at rapporten er kritisk

Sjølv om redaktøren ikkje har sett rapporten, har det kome fram at den inneheld fleire punkt med kritikk mot korleis det interkommunale barnevernet er organisert og drive. Då tykkjer Fardal det er gale at rapporten blir haldt hemmeleg.

– Sjølvsagt skjønar eg at det er ein del ting i denne rapporten som ikkje kan kome ut offentleg, men då må ein jo fjerna dei tinga frå rapporten. Det er fullt mogleg å innfri begge omsyn her, seier Fardal.

Sogn Avis har brukt mykje ressursar på denne saka over lang tid, og har ikkje tenkt å gje seg på avslaget.

– Dette er ei sak vi har dekka i over eitt år, og det var jo eigentleg vi som byrja å rote litt i desse forholda. Det er ei sak vi har brukt store ressursar på, og vi kjem til å klage på avslaget om innsyn, seier Fardal.

Han legg til at han også har drøfta saka med redaktørforeininga.

– Dei seier at dei nesten ikkje har høyrt om noko liknande.

Ordføraren står på sitt

Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (Ap), er den som har teke avgjerda om å nekte innsyn.

Han står på sitt, trass i kritikken.

–– Eg har bedt om juridiske råd på korleis rapporten korrekt skal handsamast vidare. Dei er tydelege på at rapporten må unnatakast offentleg innsyn, seier Aarvoll.