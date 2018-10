Raudt fleirtal i Sogn og Fjordane KrF

Sogn og Fjordane KrF har vedtek å sende fire raude og tre blå delegatar til landsmøtet.

KrF skal 2. november bestemme om dei skal forhandle med Erna Solberg om å gå inn i dagens regjering, eller om dei skal forhandle med Arbeidarpartiet og Senterpartiet om å felle Solberg og skipe ei ny regjering.

– På tide å snakke med Ap

Valet kan altså få store konsekvensar, og det er dei ulike fylkespartia som skal velje utsendingar som skal ta valet. Sogn og Fjordane valde laurdag sju av dei 190 delegatane som 2. november skal ta retningsvalet for KrF.

– Vi har aldri forhandla med Arbeidarpartiet tidlegare, no er det på tide at vi prøver det, sa leiar i Førde KrF, Kjell Skaaheim, i sitt innlegg under debatten om retningsval.

Frå før var det kjent at Sogn og Fjordane skil seg ut på Vestlandet som det einaste klårt raude KrF-fylket. Innstillinga til fylkesstyret var at fem av dei sju delegatane til fylket skulle vere Arbeidarparti-venlege, medan to skulle vere Høgre-venlege.

Overraskande gul støtte

Realiteten vart at Hans Fredrik Grøvan sin «tredje veg» fekk overraskande mykje støtte, og fjordfylket enda opp med å sende fire «raude», to «blå »og ein «gul» delegat til landsmøtet.

Årsmøtet i Sogn og Fjordane voterte først over tre alternativ. Dei måtte ta stilling til om partiet skal inn i dagens regjering, gå inn i regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, eller halde fram i opposisjon.

– For mange liv har gått tapt

Deretter valde dei delegatar basert på kva dei meinte, og kor stor oppslutnad kvart av dei tre alternativa fekk.

– I løpet av dei 40 åra som har gått sidan abortloven vart innført har altfor mange liv gått tap, sa stortingsvara Marie Ljones frå Rogaland då ho argumenterte for den «blå» retninga i si innleiing til årsmøtet.

Ho refererte til Erna Solberg sitt utspel om at høgre kan vurdere å sjå på abortlova, og sa at det var eit positivt utspel.

– Statsministeren rekkjer ut ei hand til oss som er oppteken av dette, vi har ein modig statsminister, sa Ljones.

Ho er sjølv lærar, og trakk fram «K»-en i KRLE som ein viktig siger for KrF i deira samarbeid med dei borgarlege.

RAUDE: Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik vil helst at KrF forhandlar med Arbeidarpartiet og Senterpartiet om å gå i regjering. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Eit splitta parti

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold hadde fått i oppgåve å argumentere for Knut Arild Hareide si linje om å samarbeide med Arbeidar

– Vi kan ikkje drøyme oss vekk, vi må forholde oss til røynda. Ei regjering med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF er det næraste vi kjem ei sentrumsregjering Noreg i dag, sa Bekkevold i sin tale.