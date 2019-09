Raudgrønt fleirtal i Stad kommune

Ei ny meiningsmåling som Nordfakta Markedsanalyse har gjort for Fjordabladet viser eit raudgrønt fleirtal i Stad kommune. Målinga visar at Senterpartiet og Arbeidarpartiet har åleine nær halvparten av oppslutnaden. Den viser også kraftig tilbakegang for Frp, og nær dobling for SV.