Rassikring vil koste 50 milliardar

Rassikringsgruppa vil ha ein rassikringsplan for heile landet, som også omfattar både riks- og fylkesvegar, og krev at pengane kjem på bordet iløpet av dei neste 12 åra. Men det vil koste, og summen kan bli 50 milliardar kroner. Leiar i gruppa, Åshild Kjelsnes, er opprørt over rasa som i natt isolerte Askvoll, både mot Førde og Dale.