Ras stengjer veg i Vik

Fylkesveg 180 mellom Feios og Fresvik i Vik er stengd på grunn av at to store steinblokker som har kome ned på vegen. Steinblokkene er på storleik med bilar, melder Statens vegvesen. Entreprenøren må difor ha hjelp av større maskiner for å få fjerna steinblokkene. Vegvesenet melder at det vil verte gjort ei ny vurdering klokka 09 om når vegen kan opne igjen.