Ras i Lærdal

Det har gått eit større ras i Lærdal ved Hunderi. Raset skjedde i 23.30-tida i går kveld, og gjekk like ovanfor sjukehuset. – Det er for farleg å ta seg inn til rasstaden, seier ordførar i Lærdal, Jan Geir Solheim, til NRK. Førebels er det ikkje rapportert at hus er trefte.