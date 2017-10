Rapporten om Sogn barnevern er klar

I dag la Arbeidsmiljøspesialistene AS fram rapporten om arbeidsmiljøet i Sogn barnevern for kontrollutvalet og kommunestyret i Sogndal.

Det har vore mykje turbulens i Sogn barnevern sidan det vart oppretta i 2008, mykje av det knytt til arbeidsmiljøet. I vår la Sogndal kommune fram ein eigen rapport, der dei konkluderte med at arbeidet med å betra arbeidsmiljøet hadde lukkast.

Uro i Sogn barnevern Ekspandér faktaboks Sogn barnevern er eit interkommunal samarbeid mellom kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal.

Sogndal er vertskommune.

Det har vore mykje uro knytt til arbeidsmiljøet, noko som gjorde at kommunestyret i Sogndal vedtok at det skulle gjennomførast ei ekstern gransking av arbeidsmiljøet. Vedtaket vart gjort vinteren 2017.

Arbeidsmiljøspesialistene AS fekk oppdraget om å gjennomføra granskinga.

Fylkesmannen har avdekka alvorlege lovbrot i Sogn barnevern.

Fleire tusen sider

Arbeidsmiljøspesialistene har gjennomført 54 intervju mellom mai og august, og sett seg inn i tusenvis av dokument. Granskarane Ståle Einarsen og Harald Pedersen fortalde at få, verken leiarar, tilsette, tredjepartar eller arbeidsgjevar, går klar av kritikken i rapporten.

Men granskarane var forsiktige med å retta kritikk mot einskildpersonar.

Ei forklaring på at konfliktane stadig blussar opp att, er dei blir ikkje har blitt gjort heilt ferdig undersøkt, og då har det blussa opp att, fortalde dei.

– Sogndal kommune har dytta og flytta på problema, i staden for å gå inn i problemet og analysera det, og så bestemma kva som bør vera løysinga, sa Pedersen og Einarsen då dei presenterte rapporten.

– Eit problem har vore manglande kontinuitet på leiarsida. Leiarar kjem og går, nokre sluttar og nokre blir sjukemelde. I seg sjølv er det eit problem, då du får problem med at ulike leiarar har ulike måtar å gjera ting på og ulike sympatiar. Då blir det manglande kontinuitet, som igjen blir eit problem i neste omgang, sa dei.

Dei fortalde også at dei har funne brot på arbeidsmiljølova.

TOPPLEIINGA I KOMMUNEN: Ordførar Jarle Aarvoll (t.v.) og rådmann Jostein Aanestad. (arkivbilete) Foto: Sondre Dalaker / NRK

Rådmann Jostein Aanestad tok ordet etter Einarsen og Pedersen.

– Det er mange interessante lærepunkt her, og me skal granska det grundig. Eg har sagt det før, og seier det att: det har alltid vore, og vil framleis vera, det viktigaste at me yter tenestene. Og no yter me gode tenester. Den vidare behandlinga av denne saka må ikkje påverka det at me no yter gode tenester, sa Aanestad.