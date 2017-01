Rapporten alle venta på, men som ingen kunne juble for

Vegentusiastar og lobbyistar på Vestlandet og store delar av Austlandet har vore spente på det store vegslaget i Sør-Noreg.

Kvar skal hovudvegen mellom aust og vest gå?

Den eine skal følgje E134 over Haukelifjell. Striden om den andre har vore hard.

Frontane har stått mellom riksveg 7 over Hardangervidda, som særskilt bergensarane og hardingane ønskjer, og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, som ein allianse av Sogn og Fjordane, rest-Hordaland og austafjellskommunar ønskjer.

Statens vegvesen har i si konseptvalutgreiing tilrådd RV 52 Hemsedalsfjellet.

Dette konkluderer rapporten med: Ekspandér faktaboks 12 konsulentar frå Holte Consulting, A-2 Norge, Proba Samfunnsanalyse og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) utarbeidd ein såkalla KS1, ei grundig kvalitetssikring med tilråding av kva veg som bør veljast. Konklusjonane deira er slik: RV 52 bør bli prioriert framfor RV 7 i vidareutviklinga av vegnettet mellom Aust- og Vestlandet.

Før det eventuelt blir starta utbyggingsprosjekt for RV 52, rår dei til at ei grundig vurdering av kva konsekvensar det får for godstrafikken på Bergensbanen, og mål for klimagassutslepp.

Dei etterlyser ei meir heilskapleg vurdering av hovudvegsamband mellom Aust- og Vestlandet, der kostnadar og nytte blir sett i samanheng med potensialet til E134 med mogleg arm til Bergen.

Verken RV 7 eller RV 52 som hovudvegsamband er samfunnsøkonomisk lønnsamt. Eventuell utbygging av arm til Bergen frå E134 gjer dei to andre vegane enno meir ulønnsame, særskild RV 7.

Ein arm til Bergen frå E134 bør bli greia ut. Det bør skje før det blir vedteke noko byggjeprosjekt for RV 7 eller RV 52.

Uavhengig av status som hovudvegsamband kan enkelttiltak på kvar vegane bli greia ut for å betre trafikktryggleik, effektivitet, regional utvikling, vintertryggleik eller stoda for villreinen.

E134 og Bergen først

Sjølv om rapporten slår fast at Rv 52 over Hemsedalsfjellet er eit betre alternativ enn Rv 7 Hardangervidda, er det ingen av forkjemparane som er heilt nøgd.

HARDANGERVIDDA: Harald Victor Hove leiar lobbyselskapet Hardangerviddatunnelene. Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Rapporten er ikkje så tydeleg som vi hadde håpa på. At ein skal greie ut ei kopling mellom Bergen og E134, før ein fattar ei endeleg avgjerd for stamveg nummer to mellom aust og vest er ei dårleg løysing for begge alternativa, seier dagleg leiar i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

– Om dette vert anbefalinga samferdselsministeren følgjer, vil det kunne ta lang tid før det vert ei avgjerd om kva som vert alternativ to som stamveg mellom aust og vest, legg han til.

Han får støtte Oddvar Flæthe som er sekretariatsleiar i interesseselskapet for riksveg 52, Hemsedalsfjellet.

HEMSEDALSFJELLET: Oddvar Flæthe er sekretariatsleiar i interesseselskapet for riksveg 52. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Eg er glad for at rapporten understrekar det Statens vegvesen alt har sagt, at Hemsedalsfjellet er det best alternativet. Men dei som har greia ut rapporten har vore veldig opptatt av strekninga Bergen-Oslo og Vestlandet er meir enn berre Bergen, seier han.

For dagleg leiar i Hordalandsdiagonalen AS, Arnfinn Førsund, er det ein gledas dag.

– Dette er veldig positivt for Hordalandsdiagonalen. Den vil bety ein formidabel reduksjon i reisetida mellom Bergen og Oslo. Eg er heller ikkje overraska om at det vart Hemsedalsfjellet som vart tilrådd, seier han.

Hordalandsdiagonalen skal gå frå Berge til Odda, og vil saman med utbetringane på E134 over Haukeli kutte reisetida mellom Bergen og Oslo til rett over fire timar.