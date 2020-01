Rapport: Ingenting straffbart

Den endeleg obduksjonsrapporten etter at ein mann blei funnen død i Svelgen, er no klar, skriv Firdaposten. Omstenda gjorde at politiet etterforska dødsfallet som mistenkeleg. No viser rapporten at det ikkje ligg noko straffbart bak dødsårsaka.