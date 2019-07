Rallarvegen er rekordtidleg snøfri

Rallarvegen er no tilnærma snøfri. At heile den populære sykkelvegen er open i starten av juli er rekordtidleg. – Det har kome snø i terrenget det siste døgnet, men det smeltar fort og er ikkje eit hinder for å sykle heile vegen, seier Laila Hjellvoll ved Finse 1222 til avisa Hordaland.