Rakk å røyke eitt gram

Sunnfjordingen kjøpte fem gram hasj i Florø i april i år. Då politiet kontakta han, hadde han framleis fire att. No må mannen i 20-åra betale 5.000 kroner i bot. I Sogn og Fjordane tingrett erkjende mannen at han røykte hasj jamleg i vår. Han er straffa fleire gonger tidlegare for narkotikalovbrot.