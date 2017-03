Rådmann vil tvihalde på bygda - skuldar naboar for innblanding

Møte mellom Arbeidsgruppa til BU, Selje kommune og Eid kommune

Stad: Bryggja Grendahus

Tid: Måndag 23.01.2017 klokka 16.00 – 17.30

Desse møtte:

- Frå Selje kommune, ordførar Stein Robert Osdal og økonomisjef Ørnulf Lillestøl.

- Frå Eid kommune, ordførar Alfred Bjørlo og rådmann Åslaug Krogsæter.

- Arbeidsgruppa; Solveig Midtbø, Sverre Solibakke, Iselin Endal, Silje Svoren og Øystein Hessevik.

Arbeidsgruppa til Bryggja utviklingslag invitera Eid og Selje kommune til offisielt møte med samtalar rundt kommunegrensejustering.

1. Velkommen ved Øystein Hessevik. Kort presentasjon av arbeidsgruppa og bakgrunn for denne.

- Alfred takkar for invitasjon og presiserer at sjølv om Bryggja har signalisert at dei vil søke grensejustering mot Eid før kommunereforma 1.1.2020 er det naturleg at Selje også er med på møter og forhandlingar. Ordførar Stein Robert Osdal bekreftar dette.

2. Presentasjon ved Sverre Solibakke, "Kva er Bryggja?" sjå vedlagt presentasjon.

- Kva Bryggja er og kan tilby.

- Kva vi ser som viktig for positiv utvikling av bygda.

3. Drøfting og diskusjon rundt bordet:

Det er ei samstemt positiv haldning hjå representantane til Eid og Selje, om at Bryggja ynskjer å komme med i den nye kommunen Eid/Selje. Åslaug Krogsæter tilfører at også administrativt frå Eid si side er det ei positiv haldning til å få med Bryggja. Ordførar Osdal gav uttrykk for at politikarane i Selje såg det som ein styrke for den nye kommunen at Bryggja ville vere med og at dei også var positive.

Ordførar Bjørlo gav uttrykk for slik det er på Eid no, er det politisk einigheit i å bevare krinsane slik dei er i dag. Dette vert også bekrefta frå rådmann Åslaug Krogsæter og at Bryggja sine grunnpilarar samsvarar med prinsippa til Eid. Stein Robert Osdal kommenterer at i den nye kommunen vil Bryggja med nokre justeringar vere ein naturleg krins.

Arbeidsgruppa trekk fram skulen som den viktigaste av grunnpilarane for utvikling i bygda, og i lys av politiske vedtak i Vågsøy kommune vil ei grensejustering til Eid kommune før 01.01.2020 vere gunstig for bygda. Eid og Selje ynskjer ikkje å vere pådrivarar for grensejusteringa før ein søknaden er sendt til fylkesmannen.

Møtet slutt, 17:30.