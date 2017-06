Raad til topps i slegge

Sogn og Fjordane stilte med fleire deltakarar under Norwegian Grand Prix i friidrett på Nadderud. Blant dei som gjorde det best var Trude Raad frå Gloppen Friidrettslag med eit kast på 62,81 meter i slegge for kvinner. Lagkamerat Thomas Mardal kom på 2.-plass med sitt kast på 64,66 i klassen menn senior.