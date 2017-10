Punktering stoppa tjuvbande

Foto: Brit Jorunn Svames / NRK

Historia starta eigentleg førre torsdag då ein Mitsubishi Pajero vart kjøpt i Førde. Men eigaren fekk aldri pengane og gjekk til politiet. Dermed vart bilen etterlyst i går. Politiet fekk inn mange tips om at den var sett fleire stader i fylket siste dagane.

Men det var telefonen frå E39 som verkeleg sette fart i etterforskinga. På Vassenden vart bilen stoppa og to personar arresterte; ein mann i 30-åra og ei kvinne i 40-åra. I bilen hadde dei med seg gjenstandar som politiet mistenkte var tjuvegods.

Kjenningar av politiet

– Bilen har vore brukt til ein del turar rundt om i fylket siste dagane. Vi set bilen i samband med eit tjuveri av ein lift i Vadheim og plenklyppartraktor i Flekke, seier lensmann i Fjaler, Askvoll og Gaular, Åge Løseth.

Og om ikkje det var nok, så fekk politiet også tips om ein person som oppheldt seg i Stryn sentrum som hadde kontakt til dei to arresterte på Vassenden. Dermed vart ein tredje person, ein mann i 20-åra pågripen fredag føremiddag. Alle tre er busette i fylket og er såkalla kjenningar av politiet.

– Sjå etter tjuvgods når du går tur

No ber både politiet i Stryn og Løseth om at folk sjekkar hytter og andre bygningar for å finne ut om det har vore ubedne gjester på besøk. Lensmannen har i tillegg ei spesiell oppmoding til folk:

– Politiet mistenkjer det kan vere lagra meir tjuvegods ute i terrenget ein stad. Difor oppmodar eg folk som går tur på sidevegar i Sunnfjord-området om å vere merksame på dette. Og om dei kjem over ein stad der det er lagra gjenstandar som naturleg ikkje høyrer heime der, må dei ta kontakt med politiet, seier Løseth.