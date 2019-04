Protesterer mot vindkraft

DNT ung ber myndigheitene hindre at vindkraftanlegg øydelegg urørt natur. Dei ønsker alternativ som gjev grøn kraft utan å bygge ned naturen. NVE peika denne veka ut 13 område over heile landet som er eigna for utbygging av vindkraft. Fleire av desse ligg i Sogn og Fjordane.