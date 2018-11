Protesterer mot ny postlov

Redaktørar i aviser over heile landet fryktar for framtida dersom det blir kutt i mengda postomberingsdagar. Blant dei er redaktør i Sogn Avis, Jan Inge Fardal. I dag leverer Posten 173.000 aviser på kvardagar i område der det ikkje finst avisbod, men i forslaget til ny lov blir lagt det ifølgje kampanjen opp til at avisene berre i snitt skal leverast 2,5 dagar i veka.