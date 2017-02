Promillekøyrde i Høyanger

Ei kvinne i 40-åra vart pågripen i Høyanger laurdag morgon, mistenkt for promillekøyring. Kvinna teken med til Førde for å ta blodprøve. Klokka 04.36 vart ein mann i 20-åra tatt inn til blodprøve i Årdal, mistenkt for å ha køyrd i rusa tilstand.