Professor uroa for Briksdalsbreen

Geologiprofessor Atle Nesje ved Universitetet i Bergen er uroa for Briksdalsbreen, skriv Fjordingen. Breen har sidan 1700-talet trekt seg tilbake kring to kilometer. Milde vintrar med mykje nedbør og kalde somrar kan hjelpe for å stogge bresmeltinga. Om ikkje vêret blir meir bre-vennleg, er Nesje uroa for at breen kjem til å krympe enda meir.