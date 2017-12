Problem på Bergensbanen i natt

På grunn av ein teknisk feil vart Bergensbanen stengd mellom Myrdal i Aurland og Mjølfjell i Voss klokka to i natt. Nattoget var på veg til Oslo, og eit hjelpetog måtte dytte toget til Myrdal der det igjen kunne koplast til straum. Bane Nor melder at trafikken på Bergensbanen går som normalt igjen.