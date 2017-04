Problem i Sogndalsdalen

På riksveg fem nordvest for Sogndal der er det no stengt mellom Sogndal og Frudalstunnelen, melder Statens vegvesen. Årsaka er trafikkuhell og fleire vogntog fast. Sogn Bilskade er no i gang med å hjelpe vogntog som står fast i Lundebakken på riksveg fem i Jølster.