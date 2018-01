Pris til Via Ferrata Loen

I konkurransen med rundt 1000 norske bedrifter har Via Ferrata Loen blitt kåra til folkets favoritt i «Made in Norway»-prosjektet til Avinor. I ei pressemelding står det at Via Ferrata Loen vann kåringa, etter at dei fekk flest delingar og likar-klikk i sosiale medium. Premien er ein sjekk på 15.000 kroner.